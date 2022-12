Weil drei Baustellen aufgrund der winterlichen Witterung noch nicht fertiggestellt werden konnten, verlängern sich die Sperrungen im Eppsteiner Rebenweg und in der Industriestraße. Wie die Stadt mitteilt, bleibt die Fahrbahn des Rebenwegs auf Höhe der Hausnummer 3 bis Freitag, 23. Dezember, zur Installation von Hausanschlüssen voll gesperrt. Bis Freitag, 13. Januar, finden in der Industriestraße an der Ecke Zeppelinstraße noch Bauarbeiten statt. Außerhalb der Arbeitszeiten – montags bis donnerstags ab 16.15 Uhr und freitags ab 13.15 Uhr – wird der Tiefbaugraben mit einer Stahlplatte abgedeckt. Eine Restdurchfahrtbreite von 3,50 Meter bleibt vorhanden. In der Industriestraße gibt es derzeit noch eine zweite Baustelle. In Höhe von Hausnummer 24 bleiben Gehweg und Fahrbahn bis Freitag, 13. Januar, teilweise gesperrt. Für die Dauer der Arbeiten ist eine Ausfahrt aus der Siemensstraße in Richtung Industriestraße nur noch nach links in Richtung Kreisverkehr möglich. Eine Restdurchfahrtbreite von 3,50 Meter ist auch hier vorhanden. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.