In den kommenden Wochen kommt es nach Angaben der Verwaltung Stadtgebiet zu mehreren Sperrungen. Betroffen sind die Straßen Im Spitzenbusch, Am Strandbad, die Hauptstraße Mörsch und die Friedrich-Ebert-Straße. Laut Stadt bleibt die Fahrbahn der Straße Im Spitzenbusch für das Anlegen einer Zufahrt zum Parkplatz im dortigen Industriegebiet bis Freitag, 21. April, teilweise gesperrt. Eine Durchfahrt mit 4,50 Meter Breite sei gewährleistet. Weil eine Gasleitung verlegt wird, kommt es in der Straße Am Strandbad, Ecke Frankenstraße/Carl-Spitzweg-Straße von Montag, 27. März, bis Freitag, 5. Mai, zur Vollsperrung von Gehweg und Fahrbahn. Die Verlegung von Kabelschutzrohren ist der Grund für eine Sperrung in der Hauptstraße Mörsch vor den Hausnummern 26 und 39. Auch diese Baustelle beginnt am Montag, 27. März. Sie soll bis Karfreitag, 7. April, erledigt sein. Zur Sanierung von Sinkkästen wird die Fahrbahn in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 11 von Montag, 27. März, bis Freitag, 31. März, blockiert sein. Eine Umleitung ist der Stadt zufolge ausgeschildert. Da der Bus die Haltestelle „Parkfriedhof“ stadtauswärts nicht anfahren kann, gibt es eine Ersatzhaltestelle in Höhe des Toom-Baumarkts.