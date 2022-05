Baustellen sorgen ab Montag, 30. Mai, für mehrere Straßensperrungen im Stadtgebiet. Wie die Verwaltung mitteilt, sind die Pilgerstraße, Eichendorffstraße, Jahnstraße und ein Parkplatz für Lkw und Pkw in der Carl-Benz-Straße betroffen.

Die Installation von Hausanschlüssen im Anwesen mit der Nummer 12 machen Tiefbauarbeiten in der Pilgerstraße erforderlich. Von Montag, 30. Mai, bis Donnerstag, 30. Juni, müssen dafür ein Teil der Fahrbahn und der Gehweg komplett gesperrt werden. Die Pilgerstraße wird an der Baustelle zur Einbahnstraße und ist nur von der Mörscher Straße aus befahrbar. Die Umleitung für den Gegenverkehr wird ausgeschildert. Dazu werden die Einbahnregelungen Am Eiskeller und in der Franz-Nissl-Straße aufgehoben.

Leitungsarbeiten zwischen Montag, 30. Mai, und Freitag, 10. Juni, sind der Grund für eine Vollsperrung von Gehweg und Fahrbahn in der Jahnstraße in Flomersheim. Betroffen ist der Abschnitt Freinsheimer Straße 77 und 79. Eine Umleitung wird eingerichtet. Eine Vollsperrung ist in der Zeit von Mittwoch, 1. Juni, bis Freitag, 3. Juni, und am Dienstag, 7. Juni, auch in der Eichendorffstraße im Bereich der Hausnummern 54 bis 56 erforderlich. Grund ist die Anlieferung eines Kellers. Anlieger können bis zur Baustelle zufahren.

Weil ein Schutzgerüst zur Verlegung einer Stromtrasse aufgestellt wird, muss der Parkplatz in der Carl-Benz-Straße von Mittwoch, 1. Juni, bis voraussichtlich 3. August teilweise gesperrt werden. Für Lkw wird der Platz deshalb gesperrt, für Pkw bleibt er befahrbar.