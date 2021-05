Für Tiefbauarbeiten müssen ab Dienstag, 25. Mai, zwei Straßen ein in Frankenthal gesperrt werden: die Mühlbergstraße im Vorort Studernheim und die Kanalstraße in der Innenstadt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. In der Mühlbergstraße werde ein Steuerkabelfehler an der Gasstation behoben. Dafür sei die Teilsperrung der Fahrbahn westlich der Zufahrt zur Straße An der Kappesgewanne erforderlich. Die Arbeiten dauern laut Stadt. bis Freitag, 11. Juni. Ebenfalls bis zu diesem Datum wird die Kanalstraße zwischen Carl-Theodor-Straße/ Elisabethstraße und Nürnberger Straße voll gesperrt sein, weil dort Hausanschlüsse hergestellt werden.