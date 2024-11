In die Baustelle auf der Mörscher Straße kommt erneut Bewegung, wovon auch der Öffentliche Personennahverkehr betroffen ist. Die Pilgerstraße kann ab Dienstag wieder in Richtung Europaring befahren werden.

Die Baustelle in der Mörscher Straße zur Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitung und der Stromversorgungskabel im Auftrag der Stadtwerke Frankenthal geht ab sofort in den letzten Bauabschnitt: Ab Dienstag, 5. November, wird die Durchfahrt in die Pilgerstraße wieder geöffnet. Vom Nordring kommend, kann die Pilgerstraße also wieder in Richtung Europaring befahren werden. Allerdings bleibt die Einbahnstraßenregelung bestehen. Aus Richtung Wormser Straße ist die Weiterfahrt ab der Einmündung Lindenstraße, aus Richtung Europaring ab der Einmündung Veldenstraße nicht mehr möglich. Die Umleitungsstrecken sind laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung entsprechend ausgeschildert.

Betroffen sind von den Veränderungen auch die Buslinien 462, 463, 464, 466 und 467. Die Haltestellen Schillerschule Steig 3 und Schlachthausweg entfallen. Für die Haltestellen Schillerschule Steig 1 und 2 werden Ersatzhaltestellen im Foltzring/Gartenstraße angefahren. Auf der Strecke zwischen Mörsch und Hauptbahnhof wird die Haltestelle Schillerschule Steig 1 bedient.

Da die Baumaßnahme noch nicht vollständig abgeschlossen werden konnte, bleibt die Gehwegvollsperrung und temporäre Fahrbahnteilsperrung in der Wormser Straße 8-10 noch bis Freitag, 8. November, bestehen.

Da die Baumaßnahme nicht wie geplant fertig gestellt werden konnte, bleibt die Fahrbahnvollsperrung am Parkplatz Rheinufer 1 bis Sonntag, 24. November, bestehen. Der Parkplatz kann für die Dauer der Maßnahme nicht genutzt werden.

Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung und Verständnis, da während der Bauarbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist. Mehr zu diesen und weiteren Sperrungen sind unter www.frankentahl.de/sperrungen zu finden.