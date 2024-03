Weil in der Industriestraße/Ecke Wormser Straße die Asphaltdecke erneuert wird, kommt es dort seit vergangener Woche zu Behinderungen im Verkehr. Die Verwaltung hat nach eigener Auskunft inzwischen auf die massive Kritik von Bürgern reagiert und die Ampelanlage am Ortseingang ausgeschaltet. Damit soll der Verkehr in diesem Bereich besser fließen. Außerdem habe man eine Fußgängerumleitung eingerichtet. Beides bleibe auch während des zweiten Bauabschnitts bestehen, der laut Mitteilung in der Nacht von Mittwoch, 20. März, auf Donnerstag, 21. März, beginnt. Die Baustelle wandert dann in die Mitte der Kreuzung. Ortsauswärts Richtung Bobenheim-Roxheim ist dadurch die linke Fahrspur gesperrt. Auf der Gegenseite wird der Verkehr von der mittleren auf die rechte Spur verlegt. Dadurch stehe in beide Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten sollen bis Samstag, 23. März, fertig sein.

Eine weitere Baustelle gibt es ab Mittwoch in Carl-Spitzweg-Straße, Höhe Trafostation und Einmündungsbereich Frankenstraße. Wegen Tiefbauarbeiten und für den Austausch eines Gassektionsschiebers sind dort von Mittwoch, 20. März, bis Freitag, 12. April, Gehweg und Straße voll gesperrt. Der Parkplatz in der Carl-Spitzweg-Straße kann in dieser Zeit nur von der Colombesstraße aus angefahren werden.