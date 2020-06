Das aktuell auf der A 6 in der Baustelle zwischen Frankenthal und Ludwigshafen-Nord geltende Überholverbot wird nach dem Eindruck der Autobahnpolizei Ruchheim häufig missachtet. Das Kontrollen ergeben, die den Beamten zufolge am Freitag zu unterschiedlichen Zeiten stattfanden. Bei den Fahrten mit dem Funkstreifenwagen seien jedes Mal Verstöße festgestellt werden. Als „dreist“ bewertet die Polizei das Verhalten dreier Fahrer, die sogar das Einsatzfahrzeug noch überholten. In diesen Fällen hätten sich die Fahrer beim anschließenden „verkehrserzieherischen Gespräch“ völlig uneinsichtig gezeigt und die Kooperation verweigert. Das könne eine Mitteilung an die Führerscheinstelle zur Folge haben, so die Polizei mit Hinweis auf die besondere Gefahr unerlaubten Überholens im Bereich einer Baustelle.