Die Straße An der Adamslust wird nach Angaben der Stadt von Mittwoch, 27. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 23. April, im Abschnitt zwischen Mörscher Straße und Weinheimer Straße voll gesperrt. Grund dafür sind der Verwaltung zufolge die Arbeiten an dem Wohnungsbauprojekt des Frankenthaler Bauträgers Modica. Wie berichtet, entstehen auf dem Gelände der inzwischen abgerissenen historischen Gaststätte rund 20 Eigentumswohnungen in drei Gebäuden. Anlieger dürfen laut Stadt bis zur Baustelle fahren. Die Busse des Schülerverkehrs zur Integrierten Gesamtschule Robert Schuman werden wegen der Baustelle an die Haltestelle „An der Adamslust“ (Mörscher Straße) umgeleitet.