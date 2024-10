Lange mussten Radfahrer, die regelmäßig auf der L524 zwischen dem Frankenthaler Vorort Eppstein, dem Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim und Maxdorf unterwegs sind, warten. Nun teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit: Für den geplanten Rad- und Gehweg entlang der viel befahrenen Landstraße herrscht Baurecht.

Der Planfeststellungsbeschluss vom 12. Juni 2024 sei nach dem 15. August bestandskräftig geworden, schreibt der LBM in einer Pressemeldung. Der Rad- und Gehweg soll auf einer Länge von 1,6 Kilometern entlang der L524 von Frankenthal-Eppstein bis zur Einmündung der Landstraße in die L527 am Petershof führen. Weil entlang der L527 zwischen Oggersheim und Maxdorf bereits ein Rad- und Gehweg verläuft und auch der Ludwigshafener Stadtteil Ruchheim für Radler und Fußgänger über einen separaten Weg entlang der L524 sicher erreichbar ist, spricht der LBM von einem „Lückenschluss“, insbesondere mit Blick auf das Frankenthaler Gewerbegebiet Am Römig, wo sich unter anderem das Amazon-Zentrallager befindet.

Der gemeinsame Geh- und Radweg soll eine Breite von 2,50 Metern haben. In einem Abschnitt soll parallel noch ein Wirtschaftsweg entstehen. Im Einmündungsbereich der L524 in die L527 sollen eine Ampelanlage und ein Rechtsabbiegestreifen entstehen. Der LBM spricht hier von einem „unfallauffälligen“ Bereich. Am Ortseingang von Eppstein sind zudem ein Fahrbahnteiler mit Querungshilfe sowie eine einseitige Weiterführung des Rad- und Gehwegs in den Ort hinein geplant. Der Fahrbahnteiler soll auch als Tempobremse für den Autoverkehr dienen.

Der Landesbetrieb beginnt nun nach eigenen Angaben mit den bauvorbereitenden Arbeiten. Dazu zählen unter anderem der Grunderwerb, die Ausführungsplanung und die Ausschreibung der Bauarbeiten. Insbesondere wegen des zeitintensiven Kaufs der für den Weg erforderlichen Flächen sei frühestens im Jahr 2026 mit dem Baubeginn zu rechnen, schreibt der LBM weiter.