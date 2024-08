In den kommenden Wochen kommt es laut Information der Stadtverwaltung im Stadtgebiet zu mehreren Sperrungen. Unter anderem kommt es zu einer Einbahnregelung in der Industriestraße.

Für die Verlegung von Glasfaser ist von Montag, 19., bis Freitag, 30. August, eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Industriestraße in der Höhe Carl-Zeiss-Straße notwendig. Ab der Firma Pastuschka Transporte bis zur Einmündung in die Carl-Zeiss-Straße werde dafür eine Einbahnstraße eingerichtet. Die Zufahrt der Industriestraße aus Richtung A6 ist dagegen nicht möglich.

Aufgrund von Dachsanierungsarbeiten mittels eines Krans soll ebenfalls von Montag, 19., bis Ende Oktober in der Wormser Straße 8-10 der Gehweg über den gesamten Zeitraum und die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden.

Hubsteigerarbeiten sind der Grund für eine Teilsperrung vor dem Rathausplatz 8 (Buchhandlung Thalia) am Mittwoch und Donnerstag, 21./22. August.

Für die Anlieferung einer Garage ist am Dienstag, 27. August, von 10.30 bis 16.30 Uhr muss sowohl der Gehweg als auch die Fahrbahn in der Georg-Metz-Straße 7 voll gesperrt werden. Den Anliegern ist laut Stadtverwaltung die Zufahrt bis zur Baustelle möglich.

Aufgrund von Ausbesserungsarbeiten am Kreisel ist am Mittwoch, 4. September, 7 bis 17 Uhr, eine Vollsperrung des Kreuzungsbereiches Bender-/Frankenstraße vorgesehen. Umleitungsstrecken seien entsprechend ausgeschildert. Von diesem Bauprojekt ist die Buslinie 467 betroffen. Die Haltestellen Frankenstraße und „Albrecht-Dürer-Ring Kiosk“ können an diesem Tag nicht angefahren werden.

Information

Einen Überblick über aktuelle Baustellen ist auch auf www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.