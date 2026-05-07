Baumfällungen und Rückschnitte sorgen – wie aktuell in Heßheim – regelmäßig für Frust in der Bevölkerung. Aber manche Gemeindevorstände scheinen daraus nichts zu lernen.

Alle Jahre wieder kommt es in der Region Frankenthal wie wohl im gesamten Land zu Bürgerprotesten, weil ausgerechnet in der Schonzeit plötzlich Bäume beschnitten oder sogar gefällt werden. Besonders weh tut es den Menschen, wenn es sich um dorfbildprägende Riesen handelt wie im Fall der Linde im südöstlichen Wohnviertel von Heßheim. Oder um Baumreihen, die das jeweilige Landschaftsbild kennzeichnen, etwa an Landstraßen oder beliebten Spazierwegen. Auch hat vor dem Hintergrund der Erderwärmung das Bewusstsein für die Bedeutung von Stadtbäumen mit großen Kronen zugenommen, was zu begrüßen ist.

In der Regel ergibt die Nachfrage bei der betreffenden Kommune und Naturschutzbehörde, dass die gefällten oder gestutzten Bäume krank gewesen seien und die Sicherheit von Menschen oder Infrastruktur gefährdet hätten. In welchem Ausmaß allerdings und ob die Maßnahme verhältnismäßig war, kann der Laie kaum ermessen, er kann den Verantwortlichen glauben oder nicht. Nicht selten bleiben nach gravierenden Eingriffen Zweifel und Misstrauen in der Bevölkerung.

Warum funktioniert die Kommunikation nicht?

Das kann und sollte nicht im Sinne der Bürgermeister und Beigeordneten sein, die solche Arbeiten in Auftrag geben (müssen). Sie leiden ja selbst darunter, wenn sich der Frust der Bürger in sozialen Medien Bahn bricht und ihnen Inkompetenz oder Naturfrevel unterstellt wird. Die Frage lautet also: Warum funktioniert es vielerorts einfach nicht, dass die Einwohner übers Amtsblatt oder digitale Plattformen frühzeitig und mit hinreichender Begründung informiert werden, wenn gravierende Baumpflegemaßnahmen bevorstehen?

Im Heßheimer Fall der einzelnen Linde an einer Straßenecke hätte man auch im betreffenden Wohnquartier Zettel in die Briefkästen werfen können. Und zwar als der Auftrag erteilt war, selbst wenn noch kein Termin feststand. Die Menschen bei unerfreulichen Veränderungen plötzlich vor vollendete Tatsachen zu stellen, ist weder in der großen Politik noch in der Lokalpolitik eine gute Idee.

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