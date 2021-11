Baumaschinen im Wert von 5000 Euro haben bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 19. November, 18 Uhr, und Samstag, 20. November, 6.45 Uhr, auf einer Baustelle in der Carl-Villinger-Straße in Worms gestohlen. Laut Polizei haben die Täter, um an die gesicherten Maschinen heranzukommen, einen Baucontainer aufgebrochen. Die Polizei Worms bittet um Hinweise unter Telefon 06241 852-0.