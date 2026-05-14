Sturmböen haben am späten Mittwochnachmittag ihre Spuren in Frankenthal hinterlassen. In der Kreuzstraße gab ein Baum nach, verletzt wurde niemand.

Das eher herbstliche denn frühlingshafte Wetter hat an Christi Himmelfahrt nicht nur die Eröffnung der Strandbadsaison verwässert. Tags zuvor haben stürmische Böen auch den Bäumen im Stadtgebiet empfindlich zugesetzt.

Die Feuerwehr ist am späten Mittwochnachmittag fast zeitgleich zu zwei Hilfestellungen gerufen worden, weil Straßen blockiert waren. In der Wormser Straße mussten Feuerwehrleute nur zwei abgebrochene Äste aus dem Weg räumen. Dicker kam es im Wortsinne in der Mörscher Kreuzstraße. Dort lag ein stattlicher Baum komplett quer auf der Straße und verhinderte jegliches Durchkommen. Verletzt wurde niemand, auch Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Der Baum wurde mit einer Kettensäge zerkleinert und Stumpf für Stumpf von der Fahrbahn geräumt. Der Bereitschaftsdienst des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) hat den Feuerwehrleuten assistiert, in dem Mitarbeiter die am Straßenrand abgelegten Baumreste absicherten. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit drei Fahrzeugen und elf Kräften im Einsatz.