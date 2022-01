Bauarbeitern in Frankenthal steht der IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz zufolge eine Corona-Prämie von 500 Euro zu. Die steuerfreie Sonderzahlung komme mit der Januar-Abrechnung aufs Konto, heißt es in einer Pressemitteilung. Bezirksvorsitzender Rüdiger Wunderlich rät den Beschäftigten zum Lohn-Check. Anspruch auf das Geld habe, wer selbst in der Gewerkschaft sei und in einer Firma arbeitet, die einem Arbeitgeberverband angehöre. Laut Gewerkschaft sind in Frankenthal im Bauhauptgewerbe aktuell rund 430 Menschen beschäftigt. Im April gebe es in der Branche erneut ein Lohn-Plus von 2,2 Prozent, betont Wunderlich: „Der Bau boomt – getrieben von der hohen Nachfrage.“