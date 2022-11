Angesichts steigender Energiepreise hat die Baugesellschaft Frankenthal (BGF) Mietern bereits im Sommer angeboten, die Heizkostenvorauszahlung freiwillig zu erhöhen. Die meisten hätten davon Gebrauch gemacht. Das teilt die Pressestelle der Stadtwerke Heidenheim, Haupteigentümer der BGF, auf Anfrage mit. So sollten mögliche Nachzahlungen vermieden werden. Zunehmende Zahlungsausfälle erwartet das Unternehmen, das mit knapp 1900 Wohnungen im Bestand und einem Umsatz 2021 von rund 20,3 Millionen Euro zu den großen Anbietern der Region zählt, nicht.

Neben der Möglichkeit zur freiwilligen Anpassung der Vorauszahlung habe man den Mietern Energiespartipps für den Alltag an die Hand gegeben. Außerdem seien die Mieter im Oktober gemäß der geltenden Verordnung über ihren Energieverbrauch in der Vergangenheit informiert worden. „Dabei wurde eine Prognose zum Einsparpotential bei durchgängiger Reduktion der Raumtemperatur um ein Grad Celsius auf Basis aktueller Gas- und Wärmepreise erstellt.“ Zwar würden steigende Strom-, Gas- und Wärmepreise auch unterjährig für neue Abschlagszahlungen sorgen, diese gebe die BGF aber nicht sofort an ihre Mieter weiter. „Die Vorauszahlungen der Mieter werden erst nach erfolgter Abrechnung der finalen Betriebskosten angepasst.“

Die Mieter, aber auch das Unternehmen könnten von staatlichen Entlastungsmaßnahmen, etwa dem Wegfall der EEG-Umlage und der Absenkung der Umsatzsteuer sowie Strom- und Gaspreisdeckel profitieren. Der Verwaltungsaufwand sei durch die Turbulenzen am Energiemarkt gestiegen „und wird, auch mit Blick auf die abzuwickelnden, staatlichen Entlastungen, weiter steigen“. Angesichts der aktuellen Situation seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine unterstütze man die Mieter jedoch gerne.