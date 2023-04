Ein Verkauf der städtischen Anteile an der Baugesellschaft Frankenthal (BGF) kommt für Bernd Knöppel (CDU) nicht in Betracht. Der Bürgermeister und OB-Kandidat reagiert damit auf eine Aussage von SPD-Mitbewerberin Aylin Höppner.

Die Stadt brauche eine eigene Baugesellschaft, die die Interessen Frankenthals verfolge, hatte Aylin Höppner (SPD) Ende März zum Auftakt ihres Wahlkampfs um das Amt der Oberbürgermeisterin argumentiert. Sie sprach sich dafür aus, sich von den verbliebenen 25,1 Prozent an der Baugesellschaft Frankenthal zu trennen und mit diesem Kapital ein neues Unternehmen zu gründen. Über ihre Sperrminorität habe die Stadt im Sinne der Frankenthaler Mieter Einfluss auf wichtige Entscheidungen bei der BGF, hält Bernd Knöppel (CDU) dagegen.

Mit knapp 1900 Wohnungen im Bestand und einem Umsatz von rund 20,3 Millionen Euro (2021) zählt die Baugesellschaft zu den großen Anbietern der Region. Bei einem Verkauf der Anteile bestünde die Gefahr, dass die Mehrheitseigner Stadtwerke Heidenheim und Kreissparkasse Heidenheim die Gesellschaft und damit die Wohnungen veräußern, so Knöppel. Frankenthal hätte dann ein neues Unternehmen, könne aber kurzfristig nicht über Wohnraum verfügen, da dieser erst geschaffen werden müsse. Er wolle stattdessen mit der BGF und den Gesellschaftern gemeinsam ein Wohnungsbauprogramm auflegen. „Nur so kann zusätzlicher Wohnraum, insbesondere im Geschosswohnungsbau, geschaffen werden“, sagt Knöppel.

Er erinnert daran, dass Dritte in der Vergangenheit bereits einmal die Gesellschaftsanteile der Stadt Frankenthal an der Baugesellschaft erwerben wollten. Der damalige Oberbürgermeister Theo Wieder (CDU) und der Stadtrat hätten das damals in großem politischem Einvernehmen abgewehrt. Der Vorstoß Höppners verwundere ihn deshalb.