Der Bebauungsplan für das Baugebiet Südwest in Heßheim ist beschlossene Sache. Wann die ersten Bagger anrollen werden, steht aber noch nicht fest.

Der Start der Bauarbeiten hänge davon ab, wie schnell die Umlegung, also die Einteilung des Ackerlands in baureife Grundstücke, voranschreitet, informierte Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) auf Nachfrage. Die Gemeinde werde das beobachten. Der Ortsgemeinderat Heßheim hat sich am Dienstag mit Stellungnahmen einiger Behörden auseinandergesetzt, die zum Bebauungsplanentwurf eingegangen waren.

Schutz vor Nässe und für Insekten vorgesehen

Unter anderem empfahl die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, Tiefgaragen wasserdicht zu planen. Begründet wurde dies damit, dass es „im Bereich von undurchlässigen Schluff und Tonlinsen zu zeitweise höheren Grundwasserständen kommen kann“, wie Stadtplaner Ullrich Villinger vom Planungsbüro Piske, das mit der Erschließung des Baugebiets beauftragt ist, erläuterte. Ton und Schluff zählen zu den feinstkörnigen Böden und gelten als sehr wasserundurchlässig. Das gilt für Niederschlagswasser, das dann nicht versickern kann, wie für Grundwasser, das dann nach oben drückt.

Das Landesamt für Geologie und Bergbau wies darauf hin, dass die Firma Vulcan Energie das Recht erworben hat, das Areal auf die Eignung für Geothermie zu untersuchen. Das Unternehmen habe auf Anfrage signalisiert, von den Bebauungsplänen nicht tangiert zu sein. Ein Einwand des Naturschutzverbands BUND zum Schutz von Insekten in der textlichen Festsetzung zum Bebauungsplan – also den von den Bauherren zu beachtenden Regelungen – wurde „präzisiert“. Demnach sollen im Außenbereich Lampen mit warmweißem Licht bis zu 3000 Kelvin eingesetzt werden, die nach unten abstrahlen und Streulicht vermeiden.

