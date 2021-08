Schmackhaftes und handwerkliche Produkte direkt vom Erzeuger gibt es beim Frankenthaler Bauernmarkt am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Verbunden wird er laut Stadtverwaltung mit einem verkaufsoffenen Sonntag und dem Start der Stadtradeln-Aktion.

Eröffnet wird der Bauernmarkt von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Miss Strohhut Vanessa Quietzsch am Samstag um 11 Uhr. Anschließend sowie um 12 und 13 Uhr ist die Jagdhornbläsergruppe Limburgerhof zu hören. Weitere Angebote im musikalischen Programm sind Auftritte der Pfälzer Blasmusikanten um 15 und 17 Uhr und am Sonntag von 15 bis 17 Uhr ein Marktkonzert der Blaskapelle Pfalzklang.

In diesem Jahr sollen über 30 Direktvermarkter auf dem Rathausplatz und in der angrenzenden Fußgängerzone Bahnhof- und Speyerer Straße ihre Stände aufschlagen. Die Ankündigung der Stadt verspricht eine vielfältige Auswahl kulinarischer Genüsse, von Obst, Gemüse, Feinkost, Essigen, Ölen, Marmeladen, Honig bis zu Wein, Sekt, Bränden und Likören. Traditionelle Handwerkskunst sei vertreten, etwa mit Keramik, Korbwaren, Patchwork und Selbstgenähtem. Essensstände bieten Pfälzer Spezialitäten an.

Handwerkskunst und Informationen

Und wer gerne wissen möchte, wie Kränze und Blumensträuße gebunden, wie ein Korb geflochten, Fisch geräuchert oder ein Fledermauskasten artgerecht gebaut wird, der könne den Handwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Über ihre Arbeit wollen zudem der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz in der „Rollenden Wald- und Wildschule“ und der Nabu Frankenthal informieren.

Parallel zum Bauernmarkt lädt der City- und Stadtmarketingverein von 13 bis 18 Uhr im Innenstadtbereich zum verkaufsoffenen Sonntag mit Autoausstellung ein. Zudem machen die Oldiefreunde Pfalz mit ihren Fahrzeugen am Rathausbrunnen Halt.

Voll auf die Kraft der Muskeln setzt die Aktion Stadtradeln bis 24. September. Neben der Gesundheit der Radler soll durch den Verzicht aufs Automobil klimaschädliches Kohlendioxid reduziert werden. OB Martin Hebich gibt den Startschuss am Samstag gegen 11.15 Uhr.

Noch Fragen?

Frankenthaler Bauernmarkt, Samstag, 4., und Sonntag, 5. September, jeweils 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gelten laut Stadt auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht und Abstandsregeln.