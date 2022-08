Am Wochenende, 3. und 4. September, lockt der Frankenthaler Bauernmarkt mit Köstlichkeiten aus der Pfalz in die Innenstadt. An beiden Tagen erwarten die Besucher regionaltypische Erzeugnisse von über 30 Direktvermarktern. In der Erkenbertruine wird zum ersten Mal ein Kunsthandwerkermarkt aufgebaut.

Im Mittelpunkt stehen laut Verwaltung kulinarische Genüsse: Landwirtschaft und Weinbau bieten Obst und Gemüse der Saison an. An den Ständen warten den Veranstaltern zufolge unter anderem Backwaren, Salami, Schinken, Essige, Öle, Marmeladen, Honig, Hausmacherwurst, neuer Wein, Säfte, Secco und Sekte, Edelbrände und Liköre auf Kunden. Wer vom Probieren noch nicht satt geworden sei, könne zwischen Dampfnudeln mit Vanille- oder Weinsauce, Kartoffelsuppe, Saumagen- und Wurstbrötchen oder Wildspezialitäten auswählen.

Interessierte Besucher erhalten Informationen zum Naturschutz. Foto: Sebastian Weindel/Stadtverwaltung/gratis

Angeboten werden auf dem Markt unter anderem Artischockenblüten, Keramik, Naturseifen, herbstliche Dekorationsartikel, Korbwaren, Patchwork, ätherische Öle, Holzdesign, Wärme- und Kuschelschafe, Blechschilder und ein Pfälzer Dubbe-Sortiment. Außerdem werden traditionelle Handwerkstechniken vorgeführt wie Drechselarbeiten, Korbflechten sowie das Binden von Kränzen und Sträußen. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz informiert die Besucher in der „Rollenden Wald- und Wildschule“, um den Erhalt von Flora und Fauna geht es am Stand der des Naturschutzbunds Frankenthal.

Musikprogramm auf der Bühne

Eröffnet wird der Bauernmarkt am Samstag um 11 Uhr auf dem Rathausplatz von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Miss Strohhut Sonja Erbach. Für Musik sorgt die Jagdhornbläsergruppe Hubertus Dannstadter Höh, die um 12 und 13 Uhr erneut zu hören sein wird. Von 15 bis 17 Uhr steht die Gaudiband der Donaudeutschen Landsmannschaft auf der Bühne. Am Sonntag tritt von 15 bis 17 Uhr das Blasorchester Mörsch auf.

Edle Lebensmittel wie diese Salamisorten gehören zum Angebot des Bauernmarkts. Foto: Sebastian Weindel/Stadtverwaltung/gratis

Zum ersten Mal veranstalten Dagmar und Roland Falkenhagen parallel den Kunsthandwerkermarkt in der Erkenbertruine. Unter dem Motto „Lebendiges Kunsthandwerk“ zeigen rund 20 Anbieter unter anderem hochwertigen Schmuck von Goldschmiedemeistern, Upcycling-Schmuck aus Papier, Kaffeekapseln oder Fahrradschlauch, Teddybären, Figuren aus Schafswolle sowie Arbeiten aus Holz, Keramik, Porzellan, Glas und Papier.

Dekorationsartikel gibt es in allen Formen und Farben. Foto: Sebastian Weindel/Stadtverwaltung/gratis

Besucher, die mit dem Auto kommen, werden von der Verwaltung gebeten, die Tiefgarage an der Willy-Brandt-Anlage oder das Parkhaus am Bahnhof zu benutzen.

Noch Fragen?

Der Bauernmarkt auf dem Rathausplatz und der Kunsthandwerkermarkt in der Erkenbertruine sind Samstag, 3., und Sonntag, 4. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es bei Klaus Junski vom Bereich Ordnung und Umwelt unter Telefon 06233 89264 oder per E-Mail an klaus.junski@frankenthal.de.