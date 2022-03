Die Badesaison am Silbersee kann eingeläutet werden. Wie im vergangenen Jahr wird Jeffrey Bauer von Bauer Reisegastronomie in Worms den Kiosk am Badestrand betreiben. Nach Angaben von Bobenheim-Roxheims Bürgermeister Michael Müller (SPD) haben Bauer und die Gemeinde zum 1. April einen Pachtvertrag über drei Jahre abgeschlossen, der jährlich kündbar sei. Eine weitere gute Nachricht verkündete Müller kürzlich im Bauausschuss: „Essen, Trinken und WC sind gesichert.“

Containeranlagen noch nicht genehmigt

Die Bauverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises habe es zwar nicht geschafft, innerhalb eines Jahres die beiden Bauanträge für eine feste Essen- und Getränkeausgabe sowie einen Toilettencontainer zu genehmigen, aber sie habe „eine Perspektive“ signalisiert. Beide Anlagen dürften schon betrieben werden. Jeffrey Bauer kann sich vorstellen, bei gutem Wetter schon im April an den Wochenenden zu öffnen, richtig los gehe es „mit ein paar Änderungen im Vergleich zum Vorjahr“ aber wohl erst im Mai.