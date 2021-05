Aufgrund der Löscharbeiten an einem brennenden Baucontainer musste die Mainzer Straße (B9) im Wormser Norden am Donnerstagmorgen für 20 Minuten voll gesperrt werden. Laut Polizei Worms hatte ein Zeuge den Brand auf einem umzäunten Freigelände westlich der Mainzer Straße in Höhe der Dr.-Otto-Röhm-Straße gegen 4 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Metallcontainer lichterloh, die Flammen griffen bereits auf nahe gelegene Hecken und Sträucher über. Im Innern des Baucontainers befanden sich nach Polizeiangaben ein Heuballen und ein Metallgitter. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Unklar ist, wie es zu dem Brand kam. Die Polizei Worms ermittelt.