Wegen Raub mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei Frankenthal nach einem Vorfall von Mittwochabend. In einer Bar in der Wormser Straße soll ein 17-jähriger Ludwigshafener laut Bericht gegen 18.30 Uhr von etwa zehn Personen angegriffen worden sein. Dabei seien auch Schlagwerkzeuge zum Einsatz gekommen, heißt es auf Nachfrage. Dem Jugendlichen, der selbst die Beamten gerufen habe, sei die Bauchtasche gestohlen worden. Der körperlichen Auseinandersetzung vorausgegangen waren laut Polizei Streitigkeiten. Die genauen Tatumstände werden ebenso wie die Art der Verletzungen, die der Ludwigshafener davontrug, noch ermittelt. Bei ihrer Fahndung hätten die Streifenbeamten mehrere Personen im Stadtgebiet kontrolliert. Inwieweit sie jeweils an der Tat beteiligt waren, wird ebenfalls noch untersucht. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.