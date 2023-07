Eine Sommer-Flatrate für Wasser und Sonnencreme auf dem Bau fordert die IG BAU Rheinhessen-Vorderpfalz. „Wer unter freiem Himmel arbeitet, hat ein enormes UV-Risiko. Gefährlich ist längst nicht nur der akute Sonnenbrand“, sagt Rüdiger Wunderlich. Der Bezirksvorsitzende betont mit Blick auf den Arbeitsschutz: „Sonnencreme und Wasser muss es für die, die draußen arbeiten, kostenlos geben.“ Was mit der Handdesinfektion in der Corona-Pandemie geklappt habe, müsse jetzt auch beim Sonnenschutz zu schaffen sein. Vorbild seien die Niederlande. Dort gebe es in diesem Sommer an öffentlichen Plätzen kostenlos Sonnencreme aus umfunktionierten Desinfektionsspendern. Wunderlichs Botschaft an die Arbeiter: „Sonnenmilch und Wasserflasche gehören genauso zum Job wie Mörtel und Maurerkelle.“ Als Faustregel fürs Trinken gelte: alle 15 bis 20 Minuten ein volles Wasserglas, mindestens aber zweieinhalb Liter Flüssigkeit am Tag. „Arbeitgeber sind bei Hitzearbeit dazu verpflichtet, Wasser oder andere nicht alkoholische Getränke zur Verfügung zu stellen.“ Das sei in der Arbeitsstättenverordnung klar geregelt, so der Bezirksvorsitzende. Tipps zu Schutz vor Sonne gibt die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft online unter www.bgbau.de/uv-schutz.