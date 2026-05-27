Wann wird die Kita am Bobenheim-Roxheimer Rathaus gebaut? Das will die Katholische Kirche nicht sagen. Dabei hängt von dem Projekt der Kita-Masterplan der Gemeinde ab.

Mehr als vier Jahre ist es her, dass die Gemeinde Bobenheim-Roxheim bei den Kindergärten im Ort einen erheblichen Umbaubedarf erkannt hat. Danach dauerte es zweieinhalb Jahre, bis der Kita-Masterplan verabschiedet werden konnte. Damit ist ein Plan für die Umgestaltung der gesamten Kindergartenlandschaft gemeint – mit dem Ziel, längerfristig den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken und gleichzeitig dem neuen Kita-Gesetz mit seinen Vorgaben für einen Sieben-Stunden-Betrieb Rechnung zu tragen.

Sanieren, erweitern, neu bauen

Das Konzept sieht Sanierungen, Erweiterungen und den Neubau von Kindertagesstätten vor, wobei manches Projekt erst beginnen kann, wenn ein anderes beendet ist. Auf der Rathauswiese will die Katholische Kirche mit dem Geld der Gemeinde und Fördermitteln ein Gebäude bauen, das zunächst als Übergangsquartier dienen wird, während die nahe gelegene katholische Kita Edith Stein saniert wird.

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Sind alle dorthin zurückgezogen, richten sich die Kinder und Erzieher des katholischen Kindergartens St. Laurentius in dem Neubau ein. Deren Gebäude im Raiffeisenring nimmt dann die Kinder und Betreuer der gemeindlichen Kita Breslauer Straße auf, weil diese abgerissen und neu gebaut werden muss. Das alte Laurentius-Kitahaus wird anschließend wahrscheinlich stillgelegt.

Die Kita St. Laurentius ist bekannt für ihr schönes Spielgelände. Archivfoto: Bolte

Das Startsignal für diesen Reigen muss also die Pfarrei Heiliger Petrus geben, deren Architekt Tobias Walter im vergangenen Juni vom Gemeinderat den Auftrag erhielt, den mehrheitlich gebilligten Entwurf für einen einstöckigen Kindergarten am Rathaus auszuarbeiten. Das Ergebnis hat eine kleine Gruppe von Fraktionsvertretern im Frühjahr zu sehen bekommen, doch noch immer ist ungewiss, wann die Pfarrei beim Rhein-Pfalz-Kreis den Bauantrag einreichen wird. Die Gemeindeverwaltung hatte bis Mitte Mai dazu keine Informationen erhalten.

Pfarrer hält sich bedeckt

Der Erste Beigeordnete Georg Zwilling (CDU) hat jetzt beim Architekten nachgehakt und erfahren, dass es in zwei bis drei Monaten so weit sein könnte. Der Termin für den Baubeginn steht damit aber trotzdem in den Sternen. Zwilling sieht eine gewisse Dringlichkeit gegeben, denn die Kita Breslauer Straße müsse nun wirklich schnellstmöglich erneuert werden.

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Wer wissen müsste, wie es um das Bauprojekt steht, ist Pfarrer Markus Hary, der Leiter der katholischen Pfarrei Bobenheim-Roxheim. Doch er will der RHEINPFALZ, die ihn Ende März und am 8. Mai gefragt hat, nicht antworten. Freundlich, aber bestimmt lässt er lediglich wissen, die Kirchengemeinde stehe mit der Gemeinde und der gemeinnützigen Kita-GmbH des Bistums Speyer im engen Austausch mit dem Ziel, „verlässlich zusätzliche und qualitativ hochwertige Kita-Plätze für Familien in Bobenheim-Roxheim zu schaffen und dabei eine tragfähige Lösung für Grundstück, Gebäude und Trägerschaft zu finden“.

Bistum gibt vorerst keine Auskunft

Was mit dem Hinweis auf Immobilien und Trägerschaft gemeint ist und inwiefern derartige Überlegungen den Baustart beeinflussen, lässt Hary offen. Man werde die Öffentlichkeit umfassend informieren, „sobald die notwendigen kircheninternen und kommunalen Gremienbeschlüsse vorliegen und eine gemeinsame Vereinbarung getroffen ist“, teilt der Pfarrer mit. Das Bistum Speyer beantwortet die Presseanfrage ähnlich: „Solange sich die Gespräche noch im Abstimmungsprozess befinden, können wir keine detaillierteren Aussagen treffen.“

Die RHEINPFALZ hakt erneut beim Beigeordneten Zwilling nach und erfährt, dass ein Tauschgeschäft (Gemeindegrundstück am Rathaus gegen Kirchenimmobilie St. Laurentius) im Raum steht. Den Vorschlag des Bistums gebe man aber erst in den Gemeinderat, wenn er schriftlich sauber vorliege sei, so Zwilling. Und er sollte eigentlich kein Grund für eine Verzögerung der Bauplanung sein.

Auch die Protestanten bauen

Derweil laufen bei der protestantischen Kirchengemeinde die Vorbereitungen für den Neubau der Kita Regenbogen in der Berliner Straße ohne Probleme. „Wir werden in Kürze den Bauantrag stellen“, teilt der Pfarrer im Ruhestand Ralf Hettmannsperger auf Anfrage mit. Er führt noch die Geschäfte der Kirchengemeinde. Die Baupläne des Architektenbüros Diehl aus Hochdorf-Assenheim seien Vertretern des Gemeinderats vorgestellt worden und von diesen wie auch von der Kreisverwaltung „mit Wohlwollen“ zur Kenntnis genommen worden.

Hettmannsperger rechnet mit einer Bauzeit von zwei bis zweieinhalb Jahren. An der Kita wird ihm zufolge ein Gebäuderiegel gebaut, in dem die drei Gruppen so lange untergebracht werden, bis ein weiterer Riegel gebaut und Platz für vier Gruppen geschaffen ist. Das alte Gebäude wird abgerissen. Dieses Bauprojekt hat also im Gegensatz zu dem der Katholiken keine aufschiebende Wirkung für den gemeindlichen Masterplan.