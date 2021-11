Wegen Tiefbauarbeiten muss der Schützenweg in Höhe der Anwesen zwei bis vier voll gesperrt werden. Die Arbeiten sind laut Stadtverwaltung von Montag, 22. November, bis Samstag, 4. Dezember, geplant. In diesem Zeitraum sei die Einbahnstraßenregelung im Schützenweg aufgehoben, so dass die Zufahrt für Anwohner und Anlieger gewährleistet bleibe, teilt die Stadt mit. In der Franz-Nissl-Straße muss ein Kran aufgestellt werden. Dafür ist von Dienstag, 23., bis Dienstag, 30. November, eine Sperrung erforderlich. Betroffen sei auch die Kreuzung zur Veldenstraße. Auch hier würden die Einbahnstraßenregelungen in der Straße Am Eiskeller und in der Franz-Nissl-Straße aufgehoben. Die Veldenstraße wird für die Dauer der Arbeiten zur Sackgasse.