Bauarbeiten sind der Grund für gleich mehrere Straßensperrungen im Stadtgebiet. Wie die Verwaltung mitteilt, müssen von Mittwoch, 24., bis Mittwoch, 31. Juli, in der Frankenstraße im Bereich der Hausnummern 12 bis 14 die Fahrbahn zum Teil und der Gehweg voll gesperrt werden. Hubsteigerarbeiten sind der Grund für eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Keltenstraße 13 am Donnerstag, 25. Juli, und Freitag, 26. Juli. Wegen Kanalarbeiten müssen am Freitag, 26. Juli, die Fahrbahnen in folgenden Bereichen voll gesperrt werden: Ungsteiner Straße 5, Deichstraße 29 und Starenweg 63. Die Arbeiten dauern jeweils etwa 60 bis 90 Minuten, schreibt die Stadt. Die Umleitung im Starenweg erfolge über die Kreuzstraße, Mörscher Straße und Ludwigshafener Straße. Weitere Hubsteigerarbeiten nennt die Verwaltung als Grund für eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Isenachstraße von Dienstag, 13. August, bis Freitag, 16. August, im Bereich der Hausnummer 6. Die Stadt bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.