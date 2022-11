Wegen Bauarbeiten kommt es nach Angaben der Stadtverwaltung in den Frankenthaler Vororten Eppstein und Mörsch zu Straßensperrungen. Am Montag, 14. November, muss die Fahrbahn im Mörscher Stephanusring den Angaben zufolge in Höhe der Hausnummer 5 von 10 bis 15 Uhr voll gesperrt werden. Dort wird fürs Aufstellen einer Garage ein Kran platziert. Anlieger können laut Pressemitteilung bis zur Baustelle fahren. Im Eppsteiner Rebenweg wird die Straße vor dem Anwesen Nummer 3 von 14. November bis 25. November für Bauarbeiten voll gesperrt. Außerhalb der Arbeitszeiten würden die Tiefbaugräben in der Fahrbahn mit einer Stahlplatte abgedeckt, sodass die Zufahrt zu den Anwesen möglich sei. Von Dienstag, 15. November, bis zum Jahresende wird es in der Bankgasse kurzzeitige Gehweg- und Fahrbahnvollsperrungen auf Höhe des Anwesens 25 geben. Das passiere nur im Fall von Materiallieferungen für eine Baustelle dort.