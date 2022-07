Zum Bau eines Einfamilienhauses wird die Dürkheimer Straße in Eppstein im Kurvenbereich teilweise gesperrt. Die Sperrung soll ab Montag, 4. Juli, für zwei Monate bestehen. Länger als geplant, nämlich bis 15. Juli, bleiben Gehweg und Fahrbahn in der Pilgerstraße 12 laut Verwaltung ganz beziehungsweise teilweise gesperrt. Grund seien noch ausstehende Arbeiten an der Dachentwässerung.