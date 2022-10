Die Stadtverwaltung weist auf neue oder verlängerte Sperrungen von Straßen und Wegen für Bauarbeiten in Frankenthal hin: Bis einschließlich Mittwoch, 2. November werden der Geh- und Radweg komplett und die Fahrbahn in Albrecht-Dürer-Ring und Hanns-Fay-Straße teilweise gesperrt bleiben, weil die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Eine Vollsperrung der Fahrbahn ist laut Stadt am Mittwoch, 2. November, zwischen 12 und 15.30 Uhr in der Eppsteiner Bankgasse auf Höhe von Hausnummer 25 notwendig, weil dort Beton angeliefert wird. Kanalarbeiten sind der Pressemitteilung zufolge der Grund, warum der Wendehammer in der Elsa-Brändström-Straße von Montag, 21., bis Mittwoch, 30. November, zum Teil gesperrt werden muss. Die Haltestelle Stadtklinik 1 werde im genannten Zeitraum nicht bedient. Für die Dauer der Arbeiten müssten Fahrgäste aus Richtung Dirmstein/Heuchelheim/Heßheim bis zur Haltestelle Gangerhofstraße mitfahren. Wer von der Stadtklinik in Richtung Stadtmitte möchte, müsse die Haltestelle Stadtklinik 2 an der Heßheimer Straße/ Nordring nutzen.