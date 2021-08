Wegen Tiefbauarbeiten im Auftrag der Stadtwerke muss laut Mitteilung der Stadtverwaltung die Fahrbahn in der Mörscher Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 58 von Montag, 9. August, bis Freitag, 20. August, teilweise gesperrt werden. Die Durchfahrt bleibt von beiden Seiten möglich. Es wird ein Stromanschluss für eine Elektroladestation in einer Garage hergestellt.