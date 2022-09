Bei zwei Baustellen im Stadtgebiet dauern die Arbeiten länger als ursprünglich geplant. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bleiben die wegen Kanalarbeiten eingerichtete Teilsperrung der Fahrbahn und die Vollsperrung von Rad- und Gehweg im Albrecht-Dürer-Ring an der Ecke Hanns-Fay-Straße noch bis einschließlich Freitag, 30. September, bestehen. Im Vorort Eppstein muss in der Dürkheimer Straße die Teilsperrung der Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 10 bis einschließlich Sonntag, 30. Oktober, verlängert werden.