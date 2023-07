Was lange währt: Fast sechs Jahre, nachdem sich der Planungs- und Umweltausschuss zum ersten Mal mit Plänen beschäftigt hat, wie der Unfallschwerpunkt Frankenstraße/Benderstraße entschärft werden kann, geht es nun an die Umsetzung des seinerzeit schon diskutierten Mini-Kreisels. Seit Anfang der Woche ist die Kreuzung gesperrt und dort normalerweise verkehrende Buslinien müssen die Baustelle umfahren. Das Herzstück der neuen Anlage – eine Gummischeibe mit anderthalb Meter Radius, ist bereits montiert. Die Stadtverwaltung geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die restlichen Arbeiten – Aufbringen von Markierungen, Montage von Schildern – wie geplant diese Woche beendet sind und die Kreuzung dann spätestens am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.