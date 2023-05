Die Baustellenserie der DB Netz AG zwischen Mannheim und Mainz setzt sich fort. Von Dienstag, 9. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, wird es nach Mitteilung des Zweckverbands öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd an unterschiedlichen Tagen abends und nachts zu Vollsperrungen der Hauptstrecke Worms–Frankenthal kommen. S-Bahnen der Linie S 6 sowie die spätabendliche Regionalbahn von Bingen nach Mannheim (Zugnummer 13589) entfallen südlich von Worms abschnittsweise und werden in den betroffenen Abschnitten mit Bussen ersetzt, heißt es in der Mitteilung. Die geänderten Fahrpläne sind im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com abrufbar und an den Stationen angebracht. Der Zweckverband weist darauf hin, dass die Haltestellen für den Schienenersatzverkehr liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Abhängig von der Verbindung könnten Fahrten länger dauern und Anschlüsse nicht erreicht werden. In den Bussen könnten Fahrräder aus Platzgründen nicht mitgenommen werden.