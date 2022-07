Für den Austausch von Schachtabdeckungen und die Erneuerung der Asphaltflächen drumherum muss am Donnerstag, 14. Juli, kurzfristig in der Samuel-Heinicke-Straße in Höhe der Hausnummer 28 und in der Nordendstraße vor dem Anwesen 35 die Fahrbahn gesperrt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Die Arbeiten dauerten jeweils etwa 90 Minuten, heißt es in der Pressemitteilung. Anlieger könnten bis zu den Baustellen fahren.