Am Großkarlbacher Sportplatz sollen Bauplätze entstehen. Mit drei Ideen, wie das aussehen könnte, sollen sich nun die Gemeinderatsfraktionen beschäftigen.

Die Ortsgemeinde Großkarlbach will die Neuregelungen im Baugesetzbuch, den sogenannten Bau-Turbo, nutzen, um endlich wieder etwas Bauland ausweisen zu können. Und zwar ohne dass dafür auf den Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde gewartet und ein Bebauungsplan erstellt werden muss. Seit das Bauamt Anfang März im Großkarlbacher Bauausschuss die Chancen, Risiken und Hürden erläutert hat, ist man nun ein Stückchen weiter. Ein Dozent der Technischen Universität Kaiserslautern hat sich die infrage kommenden Grundflächen angeschaut und Vorschläge gemacht.

Karl Ziegler heißt der Raum- und Umweltplaner mit Professorentitel, der laut seiner Vita Ende der 80er-Jahre einmal Mitarbeiter des Großkarlbacher Architektenbüros Boxheimer und Ohmer war. Werner Boxheimer, der für die FWG im Gemeinderat sitzt, hat Ziegler nun um Ideen gebeten. Drei Skizzen wurden vergangene Woche im Bauausschuss vorgestellt und den Gemeinderatsfraktionen zur jeweils internen Beratung übergeben. In der nächsten Ratssitzung soll entschieden werden, welche Idee weiterverfolgt wird.

Geschossbau wird angestrebt

Die drei Entwürfe unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Plangebietsgröße und der Anordnung der Häusertypen. Klar ist jetzt schon, dass neben Reihen- und Doppelhäusern auch Mehrfamilienhäuser gebaut werden sollen. Das wäre nicht nur im Sinne des Gesetzgebers, der den Bau-Turbo mit dem Ziel erfunden hat, dass schnell möglichst viel Wohnraum entsteht.

Geschossbau, am besten barrierefrei, ist inzwischen auch im Interesse der Ortsgemeinde. Deren Bürgermeister Fritz Wichmann (CDU) befürchtet, dass sich wegen der konjunkturellen Lage und der Preissteigerungen weniger Menschen ein Einfamilienhaus leisten können als noch vor ein paar Jahren, als die Nachfrage nach Bauplätzen in Großkarlbach sehr groß war.

Bauträger soll Projekt verwirklichen

Die Frage ist, wo auf dem auserkorenen Gelände zwischen den Straßen Am Sportplatz und Zur Bleiche diese Häuser mit Miet- oder Eigentumswohnungen besser platziert wären: im westlichen Teil, wo sie dann aber auf einer Anhöhe stünden und wuchtiger wirkten, oder lieber im Osten, nördlich des jetzigen alten Sportplatzes.

Die Gemeinde hat vor, das Wohnquartiersprojekt von einem Bauträger entwickeln zu lassen und mit diesem einen städtebaulichen Vertrag abzuschließen. Firmennamen wurden am Montag nicht genannt. Alle Planungs- und Erschließungskosten würden an den Bauträger übergeben, versicherte Werner Boxheimer.