Wohnungen sind in Frankenthal Mangelware. Die Stadt will den Bau-Turbo anwenden, schafft dafür aber einen klaren Rahmen. So sehen die Regeln aus.

Im großen Stil gebaut wird in Frankenthal derzeit nur auf dem früheren Sternjakobgelände. Dort entsteht das Strandbadquartier. Es ist in der Stadt das größte Bauprojekt seit Jahrzehnten. Wenn das Strandbadquartier einmal fertig ist, sollen in rund 350 Wohnungen 900 Menschen leben.

„Jede Wohnung zählt“: Mit diesem Slogan hat das Bundesbauministerium im vergangenen Jahr für den sogenannten Bau-Turbo geworben. Der Bau-Turbo ist offiziell das „Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“. Am 30. Oktober ist es in Kraft getreten und soll den Kommunen durch Änderungen im Baugesetzbuch mehr Flexibilität geben, um den Bau von Wohnungen voranzutreiben.

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OB Meyer: „Nicht dem Zufall überlassen“

Was bedeutet das für Frankenthal, wo Wohnungen Mangelware sind? Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst, wie der Bau-Turbo angewendet werden soll. Es geht dabei nicht um konkrete Bauprojekte, sondern um das Große und Ganze; um den Umgang mit Bauanträgen, die bei der Stadt eingereicht werden. „Wir wollen die neuen Möglichkeiten aktiv nutzen, aber wir wollen sie nicht dem Zufall überlassen“, sagte Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG). Ziel sei es, ein Signal an Bauwillige und Investoren zu senden.

Heißt: Die Stadt setzt auf beschleunigte Verfahren beim Wohnungsbau, zeigt Spielräume auf, legt dafür aber Leitlinien fest, damit es eine Entwicklung mit „Augenmaß“ und „Qualität“ gibt. Kleinere Wohnbauvorhaben sollen schneller bearbeitet werden können, während größere oder städtebaulich besonders relevante Projekte weiterhin politisch beraten und entschieden werden.

Das ist geplant

Vorgesehen ist künftig ein zweistufiges Verfahren. Im ersten Schritt prüft die Verwaltung, ob das Vorhaben grundsätzlich unter den Bau-Turbo fällt. Die Verantwortung für diese Prüfung liegt im Rathaus bei der Abteilung Stadtentwicklung und -planung.

Im zweiten Schritt kommen dann die Untere Bauaufsichtsbehörde sowie die Fachdienste ins Spiel, die vom Bauvorhaben betroffen sind. Sie nehmen die inhaltliche und fachliche Prüfung vor. Erst zu diesem Zeitpunkt beginnt die wichtige Dreimonatsfrist nach Paragraf 36a des Baugesetzbuchs. Sie besagt, dass ein Bauantrag als genehmigt gilt, wenn die Kommune sich innerhalb von drei Monaten nicht dazu äußert, also dem Antrag weder zugestimmt noch ihn abgelehnt hat („Genehmigungsfiktion“).

Stadt muss schnell entscheiden

Die Frist verpflichtet die Stadt dazu, innerhalb von drei Monaten zu entscheiden, wenn sie das Heft in der Hand behalten möchte. Hat die Verwaltung ihr zweistufiges Prüfverfahren abgeschlossen, wird der Antrag genehmigt oder abgelehnt. Stadtentwicklung und -planung sowie der Oberbürgermeister entscheiden bei bis zu drei Wohneinheiten.

Größere Vorhaben werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität (ASKM) vorgelegt. Vorhaben grundsätzlicher Bedeutung müssen im Stadtrat entschieden werden. Das Strandbadquartier, das ja bereits beschlossene Sache ist, wäre zum Beispiel ein solches Großprojekt.

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Um zu verhindern, dass sich Spekulanten den Bau-Turbo zunutze machen, knüpft die Stadt ihre Zustimmung zudem an die Bedingung, dass innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der Baugenehmigung mit dem Bau begonnen werden muss. Ebenso ist vermerkt, dass die Sozialquote bei größeren Bauprojekten zu berücksichtigen ist. Die Sozialquote ist allerdings aktuell ausgesetzt. Der Stadtrat hatte dies im Dezember 2024 beschlossen – für eine Frist von zwei Jahren.

Bau-Turbo: Fehlentwicklungen vermeiden

In ihren Leitlinien wird die Stadt auch grundsätzlich. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass die Instrumente des Bau-Turbos nicht missbräuchlich eingesetzt werden dürfen und Fehlentwicklungen vermieden werden müssen. „Im Sinne der zwingend erforderlichen Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimaanpassung ist es wichtig, nicht nur eine bauliche Verdichtung voranzubringen, sondern ebenso die Pflege, Weiterentwicklung und Aufwertung des städtischen Grüns sicherzustellen“, heißt es.

Der Bau-Turbo sieht vor, dass neuer Wohnraum unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans geschaffen werden kann. Dazu stellt die Stadt klar, dass die städtebauliche Ordnung und nachhaltige Stadtentwicklung weiterhin zu beachten sind: „Bei Vorhaben mit besonderer städtebaulicher Komplexität oder herausragender Bedeutung kann die Stadt Frankenthal in Ausnahmefällen dennoch ein Bebauungsplanverfahren fordern.“

Die Stadt Frankenthal aus der Vogelperspektive. Archivfoto: Sebastian Weindel/Pressestelle Stadt Frankenthal/oho

Stadt: Bau-Turbo allein löst Probleme nicht

Gleichzeitig weist die Stadt darauf hin, dass auch der Bau-Turbo allein die strukturellen Probleme auf dem Wohnungsmarkt nicht lösen könne. Gemeint sind hohe Baukosten, gestiegene Zinsen und eine insgesamt zurückhaltende Investitionsbereitschaft. Ob tatsächlich gebaut werde, entscheide sich nicht allein im Rathaus, betonte OB Meyer. Aber genau deshalb sei es wichtig, vorbereitet zu sein, wenn sich das Umfeld wieder verbessere.

Leitlinien: Lob im Stadtrat

Im Stadtrat gab es Lob für die Vorlage der Verwaltung. Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Martin Schuff war es „genau die richtige Abwägung zwischen Machbarkeit und Notwendigkeit“. Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste) fragte: „Wer kann angesichts unserer Wohnungssituation gegen Beschleunigung sein?“ Zugleich appellierte er an die Stadtverwaltung, „sehr vorsichtig zu sein“, damit nicht Entwicklungen „Tür und Tor“ geöffnet würden, die der Stadt nicht guttäten.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Aylin Höppner erinnerte derweil daran, dass der soziale Wohnungsbau in Frankenthal zuletzt deutlich zu kurz gekommen sei. Worauf sie damit auch anspielte: Im Strandbadquartier wird es wegen der Aussetzung der Sozialquote keine Sozialwohnungen geben.