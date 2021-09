Der Dirmsteiner Kulturverein St. Michael bietet auch in diesem Jahr eine Veranstaltung in der Basurconcert-Reihe an. Unter dem Titel „Liljankukka – Lilienblüte“ fließen am Sonntag, 3. Oktober, 17 Uhr, in der Festhalle am Affenstein die Grenzen von traditionellem Jazz und freier Musik ineinander.

Die finnische Jazzsängerin und Komponistin Kirsti Alho und die japanische Pianistin Kaori Nomura bilden zusammen mit dem deutschen Gitarristen Johannes Schmitz ein Trio, das sich finnischen Chansons und Tangos verschrieben hat. Präsentiert wird eine Mischung aus gefühlvollen Balladen, eigenen Kompositionen und neuen Versionen finnischer Volksmusik, teilt der Kulturverein St. Michael mit. Darunter ist der im Jahr 1945 von Toivo Kärki komponierte Tango „Liljankukka“ (zu Deutsch „Lilienblüte“), der von Künstlern immer wieder neu arrangiert und interpretiert wird. In der Fassung von Umberto Marcato hat es das Stück sogar in die italienischen Hitlisten geschafft hat. Auch Kirsti Alho hat den Titel für ihr neues Programm ausgewählt.

Die Sängerin, die auch durch den Abend führen wird, ist in Helsinki aufgewachsen und wurde an der dortigen Sibelius-Akademie ausgebildet. Alho hat mit internationalen Größen wie Archie Shepp, Al Jarreau und dem finnischen UMO Jazz-Orchestra zusammengearbeitet. Kaori Nomura komponiert und konzertiert im Bereich neue Musik und Jazz. Johannes Schmitz hat Jazz an der Musikhochschule des Saarlands studiert. Der Gitarrist ist als Interpret in den unterschiedlichsten Genres von Punk bis Freejazz zu Hause.

Vor dem Konzert bietet der Kulturverein St. Michael ab 14 Uhr eine etwa zweistündige Führung durch die Parks, Gärten und Schlösser Dirmsteins an. In der Konzertpause sorgen die Vereinsmitglieder gemeinsam mit ortsansässigen Winzern für das leibliche Wohl.

Zutritt zum Konzert haben laut Veranstalter Geimpfte, Genesene und Getestete nach der 2G-plus-Regelung. Eine Anmeldung und Vorauskasse bis einschließlich 1. Oktober über die Homepage des Vereins unter www.kulturverein-dirmstein.de ist erforderlich. Tickets kosten 20 Euro. Der Eintritt ist nur mit Maske gestattet. Diese kann am Sitzplatz abgenommen werden. Coronabedingt findet das Konzert diesmal nicht im Sturmfeder’schen Schloss, sondern in der nahe gelegenen Festhalle am Affenstein statt.