Kartpilot Bastian Kleinert aus Beindersheim glänzt auch beim 2. Süddeutschen ADAC Kart Cup (SAKC) in Wackersdorf.

Das Beindersheimer Motorsporttalent Bastian Kleiner hat sich beim 2. Süddeutschen ADAC Kart Cup (SAKC) in Wackersdorf wieder im Vorderfeld platziert, dabei aber auch Pech mit einer Entscheidung der Rennleitung.

Bereits in der Trainingssession am Samstag habe Bastian gezeigt, dass er Schnellsten gehöre, berichtet sein Vater Frank Kleiner. Am Rennsonntag sei er im Zeittraining kurz vor dessen Ende von Oliver Rieso (Vlotho) um 1,5 Hundertstelsekunden abgefangen worden und musste so von Platz zwei ins erste Rennen gehen. Nach gutem Start konnte sich Bastian mit Ben Bernhard (Miesau) zwei Sekunden vom Feld absetzen. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen lag Bastian im Ziel knapp hinter seinem Rivalen.

Im zweiten Rennen war es erneut hochspannend und beide überquerten zeitgleich die Ziellinie. Wegen der besseren Qualizeit hätte Bastian Rennen und Tagessieg gewonnen. „Leider hat Bastian eine Fünf-Sekundenstrafe für einen angeblichen Frühstart aufgebrummt bekommen, eine höchst umstrittene Entscheidung der Rennleitung“, sagte Frank Kleiner. Bastian wurde in der Tageswertung Dritter und liegt in der Meisterschaft einen Punkt hinter Ben Bernhard auf Rang zwei.