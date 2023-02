Frankenthal. Die Basketball-Mannschaft der Friedrich-Ebert-Realschule plus hat sich bei zwei Vorrundenturnieren für das Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia “ der Wettkampfgruppe 2 (Jahrgänge 2006 bis 2009) qualifiziert. Dieses findet am Montag, 6. Februar, in Trier statt.

Am Max-Planck-Gymnasium in Trier trifft die Mannschaft der Friedrich-Ebert-Realschule plus auf das gastgebende Gymnasium (Regierungsbezirk Trier) und auf das Wiedtal-Gymnasium Neustadt (Regierungsbezirk Koblenz).

Beim ersten Ausscheidungsturnier am Friedrich-Magnus-Schwerd Gymnasium in Speyer gewannen die Frankenthaler gegen das Schwerd-Gymnasium 39:32, gegen die IGS Oppenheim mit 37:17 und gegen das Käthe-Kollwitz-Gymnasium Neustadt 30:8.

44:39-Sieg nach Verlängerung

Beim zweiten Vorrundenturnier am Theresianum-Gymnasium in Mainz wurde das Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern mit 48:34 bezwungen, das Gymnasium am kurfürstlichen Schloss Mainz mit 44:39 erst in der Verlängerung. „Besonders dieses Spiel zeigte die Qualitäten der Jungs. Nach 12:17-Rückstand zur Halbzeit und einem zwischenzeitlichem 21:29 erkämpfte sich die Mannschaft ein 35:35 nach regulärer Spielzeit“, berichtet der betreuende Lehrer Sebastian Nuber. Eine Minute vor Schluss habe das Team noch mit 31:35 hinten gelegen.

Eingesetzt wurden bei den beiden Vorrundenturnieren Kristiyan Selimski, Bryan Kalambayi-Ngalula, Ricardo Rink, Younes Lauth, Trung Huan David Ngo, Santiago Valente, Ali Hamooda Osman, Maurice Lergenmüller und Latif Hassöz.

Der Spaß steht im Mittelpunkt

„Unsere Jungs arbeiten zweimal in der Woche mit Engagement für ihren Erfolg. Uns allen ist der Spaß und die Freude am Basketball das Wichtigste“, sagt Sebastian Nuber. Regelmäßige Drei-Punkte-Wurfwettbewerbe stünden ebenso auf dem Programm wie Spiele unter Wettkampfbedingungen. Die Spieler seien in Entscheidungsprozesse eingebunden. Dies mache den Lehrkräften Spaß, die so ein Teil des Teams sein könnten.

Neben Nuber unterstützt noch Jochen Keller als weiterer Lehrer das Team. Ebenso sei Renante Espinocilla (Vater eines Spielers) mit Herzblut und Fachwissen Teil der Mannschaft.