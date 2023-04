Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die BASF will die Rahmenbedingungen für ihren Lieferverkehr deutlich verbessern. Die Lkw-Abfertigung soll bis 2022 ganz in den Norden verlagert werden. Besser gerüstet sein will man künftig auch, wenn sich durch Niedrigwasser im Rhein Transportprobleme ergeben.

„Wir können uns eigentlich auf nichts verlassen.“ Mit diesem Satz fasst Ralf Busche, Leiter des Bereichs Logistik des Chemiekonzerns in Ludwigshafen, im Gespräch mit der RHEINPFALZ