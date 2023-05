Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF will auf dem Gebiet der Stadt Frankenthal eine Wasserstoff-Tankstelle bauen. Die Anlage soll Ende 2024 in Betrieb gehen und auch für externe Kunden nutzbar sein.Die geplante Wasserstoff-Tankstelle soll laut Unternehmen auf BASF-Gelände südlich der Kläranlage errichtet werden. Geplant sei, eine etwa 2000 Quadratmeter große Fläche an H2 Mobility zu vermieten. Der Dienstleister mit Sitz in Berlin soll die Tankstelle nach BASF-Darstellung bauen und betreiben. Zum jetzigen Zeitpunkt sei dort keine Betankung mit anderen Kraftstoffen vorgesehen. Der Bau soll Anfang 2024 starten, eine Inbetriebnahme ist für Ende 2024 geplant. Ursprünglich hatte die BASF die Tankstelle nur für den internen Bedarf vorgesehen. Der geplante Standort im Gewerbegebiet „Am Edigheimer Schlag“ liegt außerhalb des eingezäunten Werksgeländes und sei deshalb für potenzielle Nutzer aufgrund der Nähe zur Autobahn-Anschlussstelle Ludwigshafen Nord gut zu erreichen. Zur Höhe der geplanten Investition macht die BASF keine Angaben.

