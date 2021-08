Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hat den Sitz seines hundertprozentigen Tochterunternehmens BASF Logistics GmbH – intern „BALoG“ genannt – in der ersten Jahreshälfte 2021 nach Frankenthal verlegt. Das hat ein Sprecher des Konzerns auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Angesiedelt ist die Gesellschaft am Standort im Industriegebiet Am Römig. Dort betreibt die BASF seit Sommer vergangenen Jahres ihr Zentrallager zur Versorgung des Stammwerks. Die BALoG erbringe mit ihren laut Firmen-Homepage rund 1000 Mitarbeitern Logistikdienstleistungen für BASF in Deutschland. Dazu gehörten zum Beispiel Produktionslogistik oder auch die Lagerverwaltung. Wesentliche Aktivitäten fänden am Römig statt. Weitere Standorte gebe es in Ludwigshafen und in Schwarzheide (Brandenburg).