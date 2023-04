Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht mehr die Anfang 2020 anvisierten 100 Hektar östlich von Mörsch und nördlich der Kläranlage sind im aktuellen Regionalplan für den Ausbau und die Verlagerung des BASF-Logistikbereichs vorgesehen, sondern nur noch 37 Hektar. Darüber zeigten sich die Mitglieder des Ortsbeirats Mörsch erleichtert.

Mit der Verlagerung ihrer Logistikaktivitäten in den Norden des Unternehmens will die BASF auf die Verkehrssituation in Ludwigshafen reagieren. Die Ankündigung der BASF, auf