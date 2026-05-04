Aus Anlass des Internationalen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai sind Vertreter des Beirats für Menschen mit Behinderung in der Innenstadt von Frankenthal unterwegs. Zwischen 10 und 14 Uhr wollen sie am Dienstag, 5. Mai, mit Einzelhändlern, Gastronomen und Passanten ins Gespräch kommen. Außerdem soll es in der Fußgängerzone einen Infostand geben. Der Beirat möchte vor allem auf das Thema Barrierefreiheit aufmerksam machen und die Frankenthaler für Hürden im Alltag sensibilisieren.