Mit dem ehemaligen Domorganisten der Hedwigskathedrale in Berlin ist am Sonntag, 20. September, 18 Uhr, ein renommierter Musiker zu Gast im Wormser Dom. Thomas Sauer spielt unter anderem Werke von Jean-Francois Dandrieu und Johann Sebastian Bach.

Das facettenreiche Programm des Organisten umfasst barocke Meisterwerke von Bach und Dandrieu und drei symphonische Kompositionen, die sich mit Glockengeläut befassen, darunter das berühmte „Carillon de Westminster“ von Vierne. Als Rahmen erklingen die dorische Toccata von Ahrens zu Beginn und als krönender Abschluss die Suite für Orgel von Maurice Duruflé, ein absolutes Spitzenwerk der Orgelkunst im 20. Jahrhundert. Thomas Sauer ist ein gefragter Konzertorganist in Europa und den USA. Rundfunk-, Schallplatten- und CD-Produktionen belegen sein internationales Ansehen. Zu seinen internationalen Auszeichnungen gehören der Bachpreis in Leipzig 1976 und ein Diplom der „Tribune Internationale des Jeunes Interpretes“ in Bratislava 1983, 1987 gewann er den Improvisationswettbewerb in Halle. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Für dieses Konzert werden die gleichen Corona-Schutzauflagen eingehalten, die derzeit auch für die Gottesdienste gelten. Deshalb ist eine Anmeldung im Internet über die Homepage www.wormser-dom.de oder telefonisch im Pfarrbüro der Domgemeinde unter 06241 596160 erforderlich.