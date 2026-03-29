Weg von der Klassik, hin zum Jazz entführte das Frank Dupree Trio beim Villa-Musica-Konzert im Congressforum Frankenthal am Freitag – bis hin zum Pfeifen eines Jets.

Für die rund 180 Zuhörer ist es in dieser hochkarätigen Konzertreihe eine Premiere. ClassicClash nennt sich das Projekt, das in Kooperation mit SWR Kultur aus der Taufe gehoben wurde und bei dem musikalische Grenzen überschritten werden: Unterschiedliche Genres prallen aufeinander und verschmelzen doch auf wundersame Weise miteinander. „Wir brauchen nicht immer eine Schublade aufzumachen“, sagt einer, der wahrlich in keine Schublade passt. Frank Dupree, der badische Tausendsassa und Ausnahmemusiker mit dem ansteckenden Lächeln, der bereits als klassischer Pianist zu Ruhm und Ehren gekommen ist, macht das Tor zum Jazz ganz weit auf, jagt mit unglaublicher Leichtigkeit über die Tasten, meistert die höchsten technischen Anforderungen und ist bei groovigem Bebop und Swing ebenso sattelfest wie bei fetzigem Rock'n'Roll oder einem lyrisch-impressionistischen Werk. Er glänzt durch schier atemberaubende Improvisationen und führt als Moderator kenntnisreich durch ein Programm, das es in sich hat.

Der Traum von einem Faun

Es beginnt mit Claude Debussy (1864-1918) und seinem ersten großen sinfonischen Erfolg, dem „Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns“, das Dupree für Flöte, Violoncello und Klavier arrangiert hat. Dabei rücken zwei hochbegabte Stipendiaten der Villa Musica Rheinland-Pfalz in den Mittelpunkt: der 2005 in Südafrika geborene Querflötist Daniël Spies und der drei Jahre ältere Cellist Alex Lau, der aus Hongkong stammt. Ihr begnadetes Spiel erweckt Sehnsüchte und Träume, ist eine klingende Korrespondenz zwischen Natur und Einbildungskraft.

Mit Claude Bolling (1930-2020), einem musikalischen Wunderkind aus Cannes, hält dann der Jazz seinen Einzug im Konzertsaal. Und mit ihm das um den Kontrabassisten Jakob Krupp und den Schlagzeuger Obi Jenne ergänzte, nunmehr komplette Frank-Dupree-Trio. Auch die beiden Stipendiaten, mit denen eine Woche lang intensiv geprobt wurde, dürfen bei den Suiten-Sätzen „Baroque in Rhythm“ und „Sentimentale“ mitmischen. Aus einem romantischen Klaviersolo und einer barock anmutenden Cello-Sentenz in Bach’scher Motorik entwickelt sich ein kultivierter Jazz als Reminiszenz an die 1970er-Jahre.

Das Pfeifen des Jets

Nach diesem Appetithappen folgt das Hauptmenü mit Modest Mussorgsky (1839-1881) und einem Spaziergang durch die „Bilder einer Ausstellung“ in einer Bearbeitung für Jazz-Piano-Trio von Yaron Gottfried. Traumhaft sicher im Zusammenspiel und mit inspirierender Virtuosität lassen es die drei Vollblutmusiker so richtig „clashen“. Sie nehmen sich viel Freiraum zum Improvisieren, die Original-Notation mit dem wiederkehrenden Leitmotiv wird bisweilen zur Makulatur. Für das mitreißende Solo von Obi Jenne am Drumset gibt es frenetischen Zwischenapplaus.

Restlos begeistert ist das Publikum auch von dem Duo „Assobio a játo“ für Flöte und Violoncello des brasilianischen Nationalkomponisten Heitor Villa-Lobos (1887-1959). Daniël Spies und Alex Lau gelingt es wahrlich genial, das „Pfeifen des Jets“ (so der deutsche Titel) mit schrillen Tönen realistisch nachzuahmen.

Grenzgänger aus der Ukraine

Fehlt nur noch der ukrainische Komponist Nikolai Kapustin (1937-2020), ein Grenzgänger par excellence, der die Solostellen seiner Stücke so notiert hat, dass sie improvisiert klingen – sozusagen komponierter Jazz. Bei seinem Trio für Flöte, Cello und Klavier, von Frank Dupree um Drums und Bass erweitert, finden sich sämtliche Stilrichtungen des Jazz wieder – für die fünf Musiker ein dankbares Terrain, noch einmal alles zu geben: pralle Rhythmen, wilde Klangflächen des Klaviers, hohe Flötentöne und ein brummendes Cello.

Das Publikum ist aus dem Häuschen und erklatscht sich als Zugabe den durch Nat King Cole bekannt gewordenen „Nature Boy“. Einziges Manko des Abends: die sehr eingeschränkte Sicht auf die ebenerdig sitzenden Musiker.