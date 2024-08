Barfuß auf Feld- und Graswegen wandern, zu diesem ungewöhnlichen und kostenlosen Erlebnis lädt der Dirmsteiner Verein Alte Sandkaut für Samstag, 17. August, ein. „Wir haben diesmal Matschfelder mit Schlamm, einen Tannenzapfenweg und anderes vorbereitet“, kündigt der stellvertretende Vorsitzende Klaus Petermann an. „Es geht diesmal auch an den Floßbach im Nordwesten von Dirmstein.“ Treffpunkt ist um 14 Uhr das Wingertshäusel gegenüber dem Zollhaus. Die Tour sei ungefähr drei Kilometer lang und auch für Kinder geeignet, verspricht Petermann. Diese dürften sich auf eine Überraschung freuen. Am Ende der Wanderung gibt es einen Umtrunk am Dirmsteiner Wingertshäusel. Der ist kostenlos, aber Spenden sind willkommen. Für die Wanderung müssen sich die Teilnehmer selbst mit Getränken versorgen.