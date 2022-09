Informationen aus erster Hand sind immer noch die hilfreichsten. Das sagten sich auch die vielen Oberstufenschüler, die beim Infotag BASF-Auszubildende direkt mit Fragen zu den diversen Berufsbildern löchern konnten. Und die Erläuterung, warum sich ihr Erbgut nicht sonderlich von dem einer Banane unterscheidet, nahmen sie sportlich.

Es hat zwar fast dreimal so lange gedauert als geplant, Aber jetzt stehen die millionenschweren Arbeiten an den Auf- und Abfahrten an der Konrad-Adenauer-Brücke über den Rhein kurz vorm Abschluss – behauptet zumindest die Mannheimer Stadtverwaltung. Die Kosten sind explodiert. Warum lesen Sie hier.

Der Tod von Königin Elisabeth geht vielen nahe, ganz besonders aber einer Frau aus Römerberg. Die gebürtige Südafrikanerin, der zwei Mitglieder der königlichen Familie ihre Vornamen gegeben haben, sagt: „Ich bin unter dem Union Jack geboren.“ Was das heißt, lesen Sie hier.

Ein Grüner und ein Roter vertreten in der Ampelkoalition in Berlin die Region. Ein Jahr nach der Bundestagswahl haben wir mit Christian Schreider (SPD) und Armin Grau (Grüne) über Krisen und Erfolge als Kicker gesprochen.

Konsequent angewandte Brandschutz-Vorschriften bringen immer wieder Einschränkungen für die Nutzung öffentlicher Gebäude mit sich. In Speyer trifft es die Ehrenamtlichen, die sich im „Haus der Vereine“ treffen. Was dahinter steckt und wie es weitergeht, lesen Sie hier.