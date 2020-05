Eine Videokonferenz für Vereinsmitglieder und Ehrenamtliche bietet der Frankenthaler Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, am Freitag, 29. Mai, von 18 bis 19 Uhr an. Der CDU-Politiker möchte nach eigenen Angaben mit den Vereinen über ihre aktuellen Sorgen sprechen und ihre Forderungen an die Politik aufnehmen. Anlass ist die Corona-Pandemie: „Unsere Vereine prägen oftmals unser Zusammenleben – sei es durch Sport, Musik oder im Dorfleben. Und auch sie bekommen die Auswirkungen deutlich zu spüren.“ So seien den Vereinen Einnahmen weggebrochen, während die Kosten für Pacht oder etwa die Unterhaltung von Sportanlagen weiter anfielen. Interessierte, die an der Gesprächsrunde teilnehmen möchten, können sich per E-Mail an kontakt@christian-baldauf.de anmelden und erhalten dann einen Einwahllink, mit dem man an der Videokonferenz teilnehmen kann.