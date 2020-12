Die aktuelle Lage an den Schulen ist Thema einer Online-Gesprächsrunde, zu der Christian Baldauf, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, Interessierte für Samstag, 12. Dezember, 10.30 Uhr, einlädt. Themen sollen insbesondere Präsenzunterricht und Schülerbeförderung sein. Baldauf möchte sich „mit den Betroffenen an der Basis austauschen, ihre Meinung und den Stand der Problematik näher kennenlernen und über Fortschritte berichten“. Einwählen kann man sich über Handy, Tablet oder PC in die Teams-Verbindung über den Link bit.ly/2JinUHV; von dort wird man zur Teams-Seite weitergeleitet.